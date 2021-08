Les casquettes abîment-elles les cheveux ?*

Lorsque les beaux jours reviennent, le soleil peut avoir tendance à nous gêner et un chapeau est le bienvenu. Si la capeline est un accessoire mode incontournable de notre été, la casquette n’est pas en reste et se veut toujours plus actuelle. Mais est-ce qu’elle peut contribuer à abîmer les cheveux ?

La casquette star de l’été

Les chapeaux ont toujours ce petit plus qui vient affirmer ou compléter un look trop sage.

En été, on aime arborer des chapeaux de paille à la plage, et côté ville on n’hésite pas à miser sur un incontournable de la mode, la traditionnelle casquette.

Loin d’être dépassée, elle se renouvelle sans cesse pour nous proposer des modèles toujours plus originaux et actuels permettant de finir un look en beauté.

Découvrez des casquette femme pour l’été et dynamisez votre look !

Des casquettes les plus sobres aux casquettes à imprimés flashy, l’été est l’occasion de tester l’originalité tout en se protégeant efficacement du soleil.

Cependant, il est une rumeur qui circule régulièrement et selon laquelle les casquettes seraient en réalité mauvaise pour les cheveux.

Qu’en est-il réellement ?

La casquette est-elle un danger pour les cheveux ?

Bien choisir sa casquette est très important car il est vrai que tous les modèles ne se valent pas.

Certaines casquettes auront tendances à être moins respirantes que d’autres et auront donc tendance à créer plus de transpiration au niveau du cuir chevelu.

Une casquette de bonne qualité est donc recommandé pour s’assurer de l’hygiène de ses cheveux et éviter qu’ils ne regraissent trop rapidement.

Contrairement aux idées reçues les casquettes n’abîment pas les cheveux en soi, elles restent un simple accessoire mode à utiliser quotidiennement de façon raisonnée.

Comme pour tout autre chapeau, en cas d’utilisation trop intensive, elle pourra avoir tendance à étouffer le cuir chevelu, mais avant d’en arriver à un tel excès il faudrait en venir à la porter de longues heures chaque jour pendant des années.

Bien choisir sa casquette

Pour passer un été en beauté, bien choisir sa casquette est donc indispensable, en misant à la fois sur un modèle tendance mais également de qualité.

On s’assurera que la casquette choisie laisse respirer les cheveux.

Côté couleurs, n’hésitez pas à laisser libre cours à votre imagination en suivant les tendances du moment.

De nombreuses formes sont disponibles et permettent de jouer sur des look totalement différents en fonction de son humeur.

S’il ne devait y avoir qu’une casquette dans votre dressing, alors privilégiez un modèle relativement basique avec une couleur neutre afin de pouvoir la porter en toute occasion.

Ensuite, misez sur d’autres modèles plus colorés pour venir égayer votre style en toute simplicité !