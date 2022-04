Sur quel shampoing miser pour lutter contre les pellicules ?*

Les pellicules sont un problème majeur que l’on rencontre tous au moins une fois dans sa vie. Afin de s’en débarrasser définitivement, il est important de miser sur le shampoing adéquat. Voici comment bien le choisir.

Un shampoing doux pour lutter contre les pellicules

Afin de bien choisir son shampoing pellicule il est important de s’assurer que celui-ci est particulièrement doux et non agressif pour le cuir chevelu.

La douceur du shampoing assure au cuir chevelu un lavage non abrasif qui ne viendra pas solliciter en excès le sébum et ralentira ainsi progressivement l’apparition de pellicules.

Un PH neutre est indispensable ainsi que des ingrédients d’origine naturelle qui assureront un maximum de douceur lors du lavage des cheveux.

Si les ingrédients d’origine naturelle ne sont pas obligatoires pour la formulation d’un bon shampoing anti-pelliculaire, il reste néanmoins fortement recommandé.

Des ingrédients naturels pour lutter contre les pellicules

Les ingrédients d’origine naturelle ont l’avantage de respecter la sensibilité du cuir chevelu et par conséquent de limiter la production du sébum.

Lorsqu’un cuir chevelu est agressé par des produits trop abrasifs, celui-ci va se défendre en produisant davantage de sébum et en créant de petites pellicules disgracieuses que l’on va retrouver dans nos cheveux tout au long de la journée.

Si vous ne souhaitez pas faire l’acquisition d’un shampoing anti-pelliculaire dans le commerce, vous pouvez vous procurer une base lavante neutre que vous pourrez alors agrémenter de diverses huiles végétales et huiles essentielles.

L’huile végétale de ricin, l’huile végétale de noyau d’abricot, l’huile essentielle de menthe poivrée ou encore l’huile essentielle d’ylang-ylang sont idéales pour constituer ce genre de soin.

Cette solution est une bonne alternative au shampoing anti-pelliculaire traditionnel si vous souhaitez miser sur la naturel.

Que vous préfériez acheter un shampoing anti-pelliculaire traditionnel ou bien le fabriquer vous-même, l’important à retenir est de toujours miser sur une formulation douce.