Comment bien choisir son soutien-gorge ?*

Bien que le fait de choisir sa lingerie puisse paraître assez évident au premier abord, savoir choisir des modèles adaptés à sa morphologie et à ses besoins n’est pourtant pas si facile que ça.

Savoir choisir son soutien-gorge en fonction de sa morphologie

En fonction des morphologies et de la taille des poitrines, il est essentiel de choisir un soutien-gorge qui saura s’adapter à votre silhouette.

Pour une poitrine imposante, on préfèrera miser sur un soutien-gorge corbeille qui saura maintenir efficacement votre poitrine tout au long de la journée.

Les soutiens-gorge à armature sont indispensables dans le cas de poitrines développées car ils permettent un maintient ferme, efficace et durable dans la journée.

Au contraire, les plus petites poitrines préfèreront des soutiens-gorge de forme push-up qui permettront à la fois de donner plus de volume et de maintenir de façon efficace les seins quelque soit l’activité réalisée dans la journée.

Choisir un soutien-gorge de qualité est également indispensable, pour bien choisir découvrez tous nos soutien-gorges.

Comment être sûr de miser sur un soutien-gorge de qualité ?

Une fois que vous avez réussi à déterminer quel type de soutien-gorge correspond le mieux à votre morphologie, il est important de se tourner vers des confections de qualité qui vous assureront à la fois un maintient confortable mais également une réelle durabilité dans le temps.

Pour vous assurer de vous tourner vers de la lingerie de qualité, choisir des marques comme Undiz vous assurera de profiter de tissus de grande qualité et confectionnés avec soin.

Lorsque l’on acquiert de la lingerie de haute qualité, il est essentiel de savoir comment bien l’entretenir.

Pour cela, n’hésitez pas à suivre scrupuleusement les indications de lavage situées sur l’étiquette et de vous munir de lessives et adoucissants de qualité tout en utilisant le bon dosage pour ne pas risquer de rendre votre lingerie rêche.

Comment bien assortir son soutien-gorge ?

Il est rare que l’on achète uniquement un soutien-gorge mais plus généralement un ensemble afin de faire matcher le haut et le bas.

Pour autant, il existe de nombreux modèles à choisir également en fonction de sa morphologie, qu’il s’agisse de culottes, de shortys ou encore de tangas.

Dans le cas où vos fesses sont musclées tous les bas pourront vous convenir sans aucun problème.

Pour des fessiers plus développés, on privilégiera des shortys qui viendront englober l’ensemble du bas de la silhouette pour un effet plus flatteur.

Dans le cas au contraire de fesses peu développées les tangas seront votre meilleur allié.

Enfin, il peut être intéressant de miser également sur un kimono assorti qui sera du plus bel effet lorsque l’on est chez soi à la place du traditionnel pyjama.

Pour plus de punch et d’originalité, vous pouvez également choisir de dépareiller le kimono avec votre ensemble de lingerie en jouant à la fois sur les couleurs et sur les motifs.

L’important avant toute chose est de bien savoir choisir un soutien-gorge en fonction de sa morphologie pour s’assurer avant tout un maintient idéal tout au long de la journée ce qui permettra de préserver votre poitrine.