Tout ce qu’il faut savoir sur le mascara

Le mascara est le produit de maquillage phare dont on aurait du mal à se passer. Il agrandit les cils, leurs donne du volume, de la couleur et de la profondeur. Découvrez 10 choses à savoir impérativement à son sujet !

La taille de la brosse n’est pas importante

Que la brosse de votre mascara soit fine ou au contraire très épaisse à l’image de celle du Diorshow, peu importe ! Ce n’est en effet pas la taille de celle-ci qui définira l’épaisseur et la longueur de vos cils, mais bien le produit en lui-même ainsi que son application.

Pour réussir son application, il est important de démarrer de la base des cils en étirant bien vers les pointes.

Les mascaras waterproof abîment les cils

Loin d’être une idée reçu, il est vrai que les mascara waterproof s’avèrent beaucoup plus nocifs pour nos cils et viennent les abîmer par rapport à des mascaras traditionnels.

Cela vient tout d’abord des agents qui le composent et viennent assécher davantage le cil, tout comme le démaquillage plus intense qui risque de faire tomber plus de cils qu’un mascara traditionnel.

Il ne faut pas essuyer la brosse du mascara contre le goulot

Voilà une chose que l’on a toute fait au moins une fois dans sa vie et qui pourtant est à proscrire au risque d’altérer la qualité du produit !

Essuyer la brosse contre le goulot est effectivement à proscrire, et si trop de produit s’est fixé dessus dans ce cas mieux vaut simplement essuyer l’éxedent dans un mouchoir.

Le mascara marron est parfait pour les blondes

Si le noir est la couleur phare que tout le monde utilise, le marron s’avère en revanche plus adapté aux blondes avec leurs yeux clairs et leur carnation, assurant un effet beaucoup plus naturel que le noir.

En journée, un mascara marron sera du plus bel effet pour les blondes, mais en soirée on n’hésite pas à accentuer le regard avec du noir !

Le mascara se périme au bout de 6 mois

Comme tous les produits cosmétiques, le mascara possède aussi une date de péremption.

Effectivement au bout de 6 mois votre mascara sera bon à jeter à la poubelle car il risquerait de s’altérer.

Rendre votre mascara plus fluide

Votre mascara est trop sec ? Pour le rendre légèrement plus fluide sans risque de l’abîmer, plongez votre tube bien fermé dans un baind ‘eau chaude pendant quelques minutes.

Votre mascara en ressortira tout simplement plus fluide et facile à appliquer !

Recourber les cils avant utilisation ?

Si vous avez des cils courts et droit, l’utilisation d’un recourbe cils avant l’application de votre mascara est recommandé car même les formules plus ingénieuses ne pourront pas rivaliser avec la courbure que vous obtiendrez de cette façon.

Les cils plus longs en revanche pourront s’en abstenir.

Eviter de maquiller les cils inférieur en prenant de l’âge

En prenant de l’âge il est effectivement recommande de ne pas maquiller les cils inférieurs car le mascara aura plus facilement tendance à venir se glisser dans les ridules, mais il procurera également une impression de fatigue et de cernes.

Effectuer des mouvements en zig zag

Pour une application parfaite et un résultat optimal, la technique du zig zag est à recommander.

Il vous suffit de commencer à la racine du cil en prolongeant jusqu’aux pointes en formant de petits zig zags.

L’effet sera plus intense et vos cils plus volumineux !

Le mascara le plus vendu de tous les temps ?

Impossible d’être passé à côté vous l’avez certainement reconnu, le mascara le plus vendu de tous les temps est bien le Great Lash de chez Gemey.

Incontournable avec ses couleurs pop roses et vertes, il restera le mascara légendaire, tout du moins jusqu’à maintenant !