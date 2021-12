Comment créer une jolie déco au coeur de la cuisine ?*

La déco tient une place très importante dans notre intérieur puisqu’elle reflète à la fois notre personnalité et nos goûts.

La cuisine s’impose aujourd’hui comme la pièce la plus importante de la maison et prendre soin de son aménagement et de sa décoration se veut donc particulièrement nécessaire.

Voici quelques bonnes idées pour agrémenter efficacement sa déco de cuisine.

Soigner la petite déco autour des meubles de cuisine

Selon l’aménagement de la cuisine, de la couleur des meubles ou encore de la matière de ces derniers, créer une décoration autour de sa cuisine est la touche finale qui viendra compléter habilement votre pièce.

Lorsque l’on parle de déco en cuisine cela peut être aussi bien du petit électroménager que des luminaires, des accessoires de cuisine ou encore toute sorte de vaisselle décorative.

Pour s’assurer de se faire plaisir tout en prenant soin de son budget, on pourra par exemple miser sur les Codes promo VidaXL qui vous permettront de trouver toute la déco dont vous avez besoin au meilleur prix.

Côté décoration, on pourra par exemple miser sur des étagères ouvertes permettant de laisser entrevoir des casseroles en fonte, un pot avec des ustensiles de cuisine, un grille-pain rétro ou encore des bocaux en verre contenant divers aliments.

Quelle chaise choisir pour sa table de cuisine ?

En fonction de la table que vous possédez dans votre cuisine, trouver les bonnes chaises à lui associer est essentiel. Il existe de nombreux modèles de chaises de cuisine en fonction des styles déco qui existent. On peut ainsi retrouver des chaises de style contemporain, moderne, rétro, scandinave ou encore de style industriel. Si la déco de vote intérieur est plutôt dans un style scandinave, le choix de mixer les modèles de couleurs et de chaises s’offrent à vous. On pourra imaginer des chaises de style scandinave tour à tour bleues, blanches ou en bois. Le mix de chaises fonctionne également très bien avec un style industriel, et dans ce cas on misera sur des matières en fer ou en bois alliant le gris et le rouge.

Quelles couleurs associer en déco pour une cuisine canon ?

Bien savoir associer les couleurs est indispensable en déco pour pouvoir éviter les fausses notes.

Dans une cuisine de style moderne, le rouge et le gris seront souvent les couleurs dominantes, bien que d’autres tonalités comme le jaune soleil ou encore le bleu canard s’avèrent également très présentes.

Le rouge et le gris peuvent vite donner un aspect assez dur à la cuisine et dans ce cas la déco viendra contrebalancer ce problème.

Dans ce cas on misera donc sur une atmosphère plus chaleureuse notamment avec des notes de bois clair qui réchaufferont l’ensemble.

Dans une cuisine de style rétro, les couleurs auront toute leur place et pourront être panachées au gré de ses envies

Les couleurs pastels seront idéales pour venir souligner l’aspect rétro de la cuisine.

Quelle que soit sa préférence côté déco, agrémenter sa cuisine en petit mobilier et en accessoires permet d’apporter une âme supplémentaire à cette pièce déjà très vivante par nature.

Il ne reste plus qu’à faire parler votre créativité !