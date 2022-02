Comment bien choisir ses lunettes de vue tendance pour un look chic ?*

Bien choisir ses lunettes de vue revêt une grande importance car il est important de se sentir bien avec et de miser sur un style qui nous plait. Voici comment bien choisir ses lunettes de vue pour rester dans la tendance et ne pas risquer le faux pas.

Eviter les lunettes qui ne correspondent pas à sa morphologie

La première des choses lorsque l’on souhaite choisir de nouvelles lunettes est de se rendre dans un endroit qui propose un grand choix de lunettes de vue femme tendance.

Ce qu’il est important de prendre en compte afin d’éviter le faux pas est de choisir des lunettes qui correspondent et s’harmonisent à la structure de son visage.

L’une des erreurs les plus répandues est de choisir une paire de lunettes dont la forme correspond en tout point à celle de son visage.

Par exemple une femme qui a le visage rond devra éviter de choisir une paire de lunettes de vue ronde qui viendrait alors augmenter la rondeur de son visage et dont le style ne serait finalement pas harmonieux.

Cet exemple est valable pour toutes les formes de visages, ainsi de la même façon un visage rectangulaire évitera de porter une paire de lunettes également rectangulaire, ce qui risquerait de durcir le visage tout en augmentant ses traits anguleux.

Quelles montures choisir pour un style tendance et chic ?

Les lunettes de vue sont l’occasion d’apporter une touche de chic à son look à condition de bien les choisir.

Il existe de nombreux styles de montures qui permettent de rester dans la tendance du moment tout en arborant un style chic et élégant.

Les traditionnelles montures fines et dorées sont idéales pour venir conférer à son look une touche de chic sans trop en faire.

Dans ce cas, des lunettes rondes avec un diamètre assez large sont parfaites pour afficher un look tendance et créer une note d’élégance grâce à la monture fine et dorée qui viendra souligner délicatement le visage.

Pour autant, les lunettes à montures larges ne sont pas en reste et il est possible de se créer un style dans l’air du temps quelle que soit la forme choisie.

Des lunettes rectangulaires à monture noire et épaisses pourront être parfaites, à condition qu’elles soient accordées avec des cheveux de couleur sombre.

En effet, des lunettes noires à monture épaisse viendraient au contraire durcir les traits du visage d’une femme blonde au teint clair qui dans ce cas privilégiera des teintes plus proches de sa carnation (transparent, rose, beige…).