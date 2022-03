Déco photo : nos meilleurs astuces pour personnaliser votre intérieur*

Personnaliser son intérieur n’est pas toujours si évident qu’on peut le penser au premier abord, et se pencher vers une solution simple et qualitative comme Cheerz est l’assurance de profiter pleinement de tout le potentiel que peut offrir l’impression de ses plus belles photos. Décorer ses murs n’a jamais été aussi simple !

Sur quels cadres miser pour réussir sa décoration murale ?

Lorsque l’on se lance dans la création d’une déco à base de photos personnelles, il est essentiel de miser sur les bons cadres afin de créer une note à la fois originale et qui saura s’accorder avec le reste de votre déco.

Pour cette raison, choisir un site qui propose à la fois ce genre de cadres tendances et permet d’imprimer ses photos en toute simplicité grâce à une application claire et facile à prendre en main comme Cheerz est essentiel. Pour en savoir plus sur les différents cadres proposés, il vous suffit de vous rendre sur leur site internet ou télécharger leur application.

Des cadres en bois à la conception moderne et originale aux cadres en métal rose gold design, impossible de ne pas trouver son bonheur !

N’hésitez pas à choisir un style de cadre qui viendra apporter une note d’originalité dans une décoration classique, ou au contraire, une touche de classique chic dans le cadre d’une décoration d’intérieur plus osée.

Comment fabriquer un mur de photos ?

Cette année plus que jamais, les murs de photos sont tendances et cela n’est pas pour nous déplaire.

En revanche, bien s’y prendre pour réussir son mur de photos n’est pas si facile la première fois et plusieurs solutions s’offrent à vous.

L’association de plusieurs photos préalablement placées dans de jolis cadres de différentes tailles sera placé au mur en quinconce de façon à créer une décoration murale personnalisée semblant avoir été associée de manière naturelle.

Mais pour plus de facilité il existe également une solution rapide et pratique : la création de posters.

L’application Cheerz vous permet de créer des posters au format de votre choix dans lequel vous pourrez assembler vos photos préférées en toute simplicité.

Un véritable gain de temps qui pourra vous permettre de réaliser de magnifiques compositions tout en garantissant la qualité d’un savoir faire français côté impression.

Comment exposer ses photos dans sa maison ?

Miser sur une décoration murale personnalisée est le meilleur moyen de mettre en avant ses plus beaux souvenirs tout en évitant l’effet “murs vides” dans son intérieur.

Et pourtant, il existe d’autres solutions permettant de mettre ses plus belles photos en valeur dans son petit chez soi au-delà de la classique déco murale.

Pour cela, il suffit de miser sur de jolis cadres à la qualité irréprochable et de les disséminer un peu partout au gré de ses envies.

Vous avez une cheminée ? Déposer un joli cadre dessus est plus que jamais d’actualité !

Que ce soit sur un petit meuble d’entrée, sur un plan de cuisine, sur une table de chevet ou encore sur un meuble en enfilade dans le salon, vos photos trouveront leur place partout dans votre maison.

Vous l’aurez compris, miser sur une déco photo personnalisée est plus que jamais d’actualité à condition de choisir le bon site permettant d’allier à la fois simplicité d’utilisation, qualité d’impression et de jolis cadres contemporains comme le propose Cheerz.

Que vous choisissiez de réaliser un mur de photos ou d’exposer simplement ces dernières au gré de vos envies, n’hésitez pas à faire de vos plus beaux souvenirs une somptueuse déco !