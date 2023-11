Comment allier mode et chaussures de sport ?*

Les baskets sont un incontournable du dressing, aussi pratiques pour se sentir bien dans ses chaussures lorsque l’on a envie de tenues plus confortables, et surtout indispensables pour faire du sport.

Néanmoins, porter des baskets ne signifie pas qu’il faut laisser l’aspect mode de côté et loin d’être cantonnées à leur look confort, elles peuvent se révéler être aussi belles et stylées que confortables.

Comment s’assurer de choisir des baskets habillées et élégantes ?

Que l’on choisisse une paire de baskets pour faire du sport ou pour s’habiller au quotidien, il est essentiel de miser sur une paire qui saura exceller sur tous les plans.

Aujourd’hui on ne se contente plus de miser sur des chaussures sobres à l’allure sportive, mais on s’attarde au contraire sur des modèles travaillés qui réussissent à allier confort et élégance.

C’est donc dans cette optique que l’on peut retrouver de nombreuses paires de baskets à l’allure mode et stylées, faciles à porter avec n’importe quelle tenue.

Plusieurs basket de la marque Sandro se distinguent par exemple pour leur côté trendy, mêlant une semelle imprimée pour un effet haut de gamme, et des mélanges de couleurs neutres bien dosées pour un rendu complètement dans l’air du temps.

Une fois la bonne paire choisie, il ne reste plus qu’à choisir quelles tenues pourront se marier idéalement avec elles pour les mettre en valeur.

Avec quoi porter des baskets trendy ?

L’avantage des baskets mode et tendances est qu’elles peuvent se marier facilement avec un grand nombre de tenues sans jamais faillir, des plus décontractées aux plus élégantes.

Pour une tenue casual dans laquelle on a envie de se sentir bien, on pourra miser sur un legging couleur chair à accorder avec un pull marine en grosse maille et un collier fin en or pour une délicate touche plus raffinée qui viendra agréablement agrémenter le look.

Les baskets sauront se marier à merveille avec ce genre de look confortable mais tendance.

Pour autant, ces baskets sauront aussi bien mettre en valeur une tenue plus élégante à condition de bien agrémenter son look.

On pourra choisir de porter une robe pull cintrée à mi-mollet avec un gilet loose qui viendra contraster avec le côté cintré de la robe et enfin une ceinture bijou.

Les baskets seront du plus bel effet avec ce look élégant qui n’en fait pas trop.

Enfin, elles pourront tout simplement s’accorder avec n’importe quelle tenues de sport et se dévoilent ainsi comme de vraies passe-partout !