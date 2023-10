Pourquoi miser sur des culottes menstruelles ?*

Dans notre quotidien, on aime pouvoir se faciliter la vie et gagner en confort pour se sentir mieux, notamment dans des périodes délicates comme celle des règles où l’on a vite tendance à se sentir mal.

L’une des raisons principales vient du type de protection que l’on choisit, alors que l’on a la possibilité de se tourner vers des protections beaucoup plus confortables et durables : les culottes menstruelles.

Les avantages de la culotte menstruelle

Choisir de porter une culotte de règles est un nouveau geste qui pourrait bien tout changer dans notre quotidien.

Il faut dire qu’elles ont un sacré avantage par rapport aux autres protections : elles sont confortables et les règles se font totalement oublier.

Mais l’une des choses que l’on demande en premier lieu à une protection est bien sûr sa capacité à absorber le flux quel qu’il soit, un aspect que relèvent avec brio les culottes menstruelles.

Que l’on ait un flux léger ou au contraire abondant voir un post partum, chacune peut y trouver le modèle avec l’absorption qui lui correspond.

Le côté mode n’en est pas pour autant oublié et il est possible de les découvrir dans différents styles au gré de ses envies : bikini, hipster, taille haute…

Une alternative gagnante aux serviettes et autres tampons

Les serviettes mêmes fines restent désagréables à porter tandis que les tampons sont contraignants du fait qu’ils doivent être changés toutes les 4 heures afin de garantir une hygiène maximale et éviter le tant redouté choc sceptique.

Au lieu de miser sur des protections jetables, le côté durable dans le temps des culottes menstruelles en font un véritable must have.

Elles permettent d’avoir une protection jusqu’à 12 heures et peuvent être utilisées jusqu’à 50 lavages en machine !

Une véritable révolution qui nous facilite la vie tout en permettant de réaliser de véritables économies du fait de leur durabilité.