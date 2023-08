Comment choisir entre un carré de soie et un carré de laine ?*

Lorsque l’on souhaite accessoiriser une tenue on pense au premier abord à un sac, une ceinture ou encore des bijoux et pourtant il existe une alternative particulièrement élégante : le carré de soie ou le carré de laine.

Pourquoi miser sur un carré de soie ?

Les carrés de soie sont des incontournables de la mode puisqu’ils représentent la féminité à la française depuis des décennies.

Il existe de nombreux avantages à arborer ce genre d’accessoire puisqu’il va vraiment venir agrémenter chaque tenue d’une touche de raffinement.

Néanmoins il est essentiel de bien savoir le choisir : les carrés de soie de la marque Inoui Editions sont un parfait exemple de produits hautement qualitatifs sur lesquels vous pouvez miser les yeux fermés.

Si la qualité est bien entendu l’un des premiers points à prendre en compte lorsqu’on choisit son carré de soie, l’originalité et la beauté des dessins qui le constituent sont également particulièrement importants.

Pourquoi miser sur un carré de laine ?

Si vous aimez les carrés de soie, vous ne pourrez pas résister à la tendance des carrés de laine.

Mais alors dans quel cas vous devrez choisir un carré de soie et dans quel cas vous devriez opter pour un carré de laine ?

Et bien la différence est très simple puisque les carrés de soie sont très légers et peuvent être portés en toute saison, tandis que les carrés de laine sont tout aussi élégants mais pourront faire office d’écharpe pour la saison automne/hiver.

On y retrouve les mêmes dessins pour venir accessoiriser élégamment chacune de nos tenues et leur composition en laine assure de si sentir au chaud dès les premiers froids.

L’avantage de ces carrés est qu’ils peuvent compléter n’importe quelle tenue, que celles-ci soient basiques ou plus habillées.

Carrés de soie et carrés de laine : comment apporter une touche d’élégance à sa tenue

Choisir son carré de soie ou son carré de laine est souvent une étape qui prend du temps tout simplement car il existe une multitude de dessins originaux et il n’est pas toujours facile de se décider.

L’une des astuces permettant de trouver son dessin idéal est de le choisir d’abord selon la couleur souhaitée et ensuite de se donner une idée du résultat en le regardant une fois portée.

Ces carrés représentent de façon typique le chic à la française et peuvent se porter de nombreuses façons différentes.

Une façon très chic de porter son carré de soie ou son carré de laine est de venir le nouer directement autour du cou en effectuant un joli nœud.

Mais il est également tout à fait possible de le porter comme une écharpe, en ceinture ou encore de le nouer dans ses cheveux.

Que vous choisissiez d’arborer un carré de soie ou un carré de laine vous aurez la certitude d’apporter une véritable touche mode et élégante à votre tenue. A la belle saison il sera plus facile de miser sur un carré de soie, en revanche dès l’arrivée des premiers froids vous pourrez le remplacer par un carré de laine.