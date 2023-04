Et si on redécouvrait les parfums solides ?*

Aujourd’hui il est presque inconcevable de sortir s’en s’être parfumé, signe d’une féminité assumée qui permet de mettre en valeur sa personnalité tout en subtilité. Si aujourd’hui il suffit de faire une pression sur son parfum pour l’appliquer délicatement sur son cou, autrefois les parfums s’inventaient sous formes solides, tout en délicatesse. Et si l’on retrouvait les racines de nos parfums d’antan ?

Le parfum : un incontournable pour prendre soin de soi

Lorsque l’on prend soin de son look on pense à arborer une jolie tenue à la mode, un maquillage bien exécuté ou encore une coiffure soignée.

Ces signes visibles ne manquent pas de relever sa personnalité et son look auprès de son entourage.

Et pourtant il est une nouvelle touche essentielle invisible qui ne manque pas de donner un véritable plus à sa personnalité et à son style, il s’agit bien sûr du parfum.

Aujourd’hui il est presque impossible de ne pas trouver un parfum qui puisse refléter à merveille ses goûts et sa personnalité avec panache.

Les personnalités exubérantes et flamboyantes pourront plus facilement être attirée par des parfums épicés aux tonalités chaudes tandis que des personnes douces et plus réservées auront tendance à se diriger vers des parfums aux notes fleuries et sucrées.

Il existe une multitude de combinaisons représentées dans des centaines de parfums de façon à pouvoir trouver celui qui reflète le mieux sa personnalité et qui assure d’être reconnaissable tout en féminité auprès des autres.

Le parfum solide se veut être une excellente alternative aux parfums en spray.

Les parfums solides reviennent d’antan et se font tendance

Mais parmi ce choix immense de parfum que l’on peut notamment retrouver dans nos parfumeries préférées, le parfum solide sort du lot et nous revient d’une autre époque.

Il faut dire qu’ils ont de nombreux avantages à leur bénéfice.

Les parfums traditionnels contiennent de l’alcool ainsi que d’autres produits qui peuvent sur le long terme s’avérer délétères pour la santé.

Plusieurs études ont en effet démontré que porter du parfum pouvait venir irriter la muqueuse de la gorge et ainsi créer une forme d’inflammation chronique laissant la porte ouverte aux virus et bactéries.

Au contraire les parfums solides respectent non seulement la peau, car ils ne contiennent pas d’alcool, mais également nos muqueuses tout en prodiguant une senteur naturelle qui reste de longues heures.

Si les parfums solides vous semblent une bonne alternative traditionnelle, veillez à les choisir bio.

Pourquoi préférer un parfum solide certifié bio ?

Le bio a le vent en poupe et les cosmétiques respectant ces critères se multiplient depuis plusieurs années déjà.

Le parfum solide n’y fait pas exception, pour notre plus grand plaisir.

En effet, le fait de choisir un parfum solide certifié bio est particulièrement important pour respecter à la fois sa peau et sa santé.

Les produits utilisés pour créer ces parfums solides sont entièrement naturels, ce qui exclut tout produit ou additif pouvant nuire à la santé, mais en plus ils prennent soin de notre peau.

On pourra par exemple choisir un parfum solide au beurre de kokum, un beurre exotique à la texture fondante et agréable, qui possède d’excellentes qualités émollientes.

Ainsi, non seulement on pourra se parfumer sans risque mais en plus ce sera l’occasion d’appliquer un produit hydratant et régénérant sur sa peau.