Les tendances beauté à suivre en 2023*

Comme chaque année les tendances beauté se succèdent et en 2023 on a la chance de voir apparaitre de nouvelles tendances qui ne manquent pas de nous ravir : CBD pour booster sa santé, maquillage ou encore coiffure.

Le CBD : un allié santé à ne pas négliger

2023 est sans conteste l’année ou le CBD sera plus présent que jamais : se rendre dans un shop CBD comme Weedy.fr ou en acquérir sur internet se veut plus tendance que jamais.

Il faut dire que cette molécule, non psychoactive, démontre une remarquable efficacité à la fois anti-inflammatoire, antalgique, anti-anxiété, amélioratrice du sommeil mais aussi anti-nausées.

Ce n’est donc pas étonnant qu’on la retrouve de plus en plus dans notre quotidien et que sa consommation explose.

Il faut dire que des millions de personnes souffrent de douleurs chroniques et d’inflammations ou ont des problèmes de sommeil les obligeants à avoir recours à des médicaments.

Le CBD est une excellente alternative qui permet à la fois de soulager ses douleurs, faire baisser l’inflammation ou encore retrouver le sommeil de façon naturel.

L’année 2023 verra donc le boom du CBD arriver pour notre plus grand plaisir.

Un maquillage luxueux et futuriste

L’année 2023 est également celle de l’avènement des maquillages scintillants, luxueux voir un brin futuriste comme une résurrection des tendances make-up qui ont marqué le début des années 2000.

On note donc un fort décalage avec les tendances maquillage de ces dernières années qui mettaient plutôt en avant des couleurs naturelles et un maquillage très léger.

Cette année on misera donc sur des couleurs argentées ou dorées, mais aussi sur des paillettes qu’on appliquera notamment sur les yeux pour les faire ressortir avec un brin d’excentricité.

On n’hésitera pas également à utiliser de l’eyeliner en trait marqué pour se faire des yeux de biche.

Vous l’aurez compris, on pourra travailler l’eyeliner de multiples façons que ce soit au-dessus de la paupière ou au-dessous, mais aussi en misant sur des couleurs givrées et pailletées pour une effet tendance à souhait.

Grâce à leur nouveaux applicateurs les eyeliners d’aujourd’hui gagnent en facilité d’application ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Un vent rétro souffle sur nos cheveux pour 2023

Ces dernières années le blond froid voir polaire avait le vent en poupe comme on a pu le remarquer chez de nombreuses stars.

Cette année on peut l’oublier pour miser sur des nuances plus chaudes de doré voir de cuivré.

Que vous soyez blonde ou brune vous pourrez miser sans hésitation sur des nuances de beige ou de miel qui apporteront un style plus chaleureux.

Côté coupe, les cheveux courts auront de quoi s’amuser en misant sur un style mulet réinventé en toute féminité.

Appelée la Wolf cut elle s’inspire directement de la coupe mulet des années 80 mais se veut plus féminine en optant pour un dégradé marqué pour une coupe ultra tendance en 2023.

Adoptée par différentes stars elle ne manque pas de se faire remarquer et d’apporter une réelle touche d’originalité et de personnalité à n’importe qui, à condition toutefois de bien la porter.