Comment choisir son sérum acide hyaluronique*

Choisir un sérum qui saura hydrater en profondeur sa peau et la prévenir de l’apparition des rides est plus que jamais essentiel. L’acide hyaluronique est un composant majeur pour un sérum aussi qualitatif qu’efficace.

Acide hyaluronique : de quoi s’agit-il ?

Afin de bien choisir son sérum acide hyaluronique il est essentiel de savoir exactement quel est cet ingrédient.

L’acide hyaluronique est un polysaccharide, et provient donc de la famille des glucides.

C’est une molécule que l’on retrouve naturellement au sein des tissus conjonctifs comme les tissus de la peau de 50 à 70% en fonction de la profondeur des couches.

Tout comme le collagène il assure le soutien de la peau dont il forme la structure.

Si notre peau le produit de façon naturelle, celle-ci diminue lorsque nous vieillissons, un mécanisme du vieillissement qui mène à une perte d’élasticité de la peau menant à des rides et des ridules.

On l’utilise donc en cosmétique, notamment dans les sérums et autres soins à l’acide hyaluronique pour hydrater et repulper la peau.

Comment agit un sérum à l’acide hyaluronique sur la peau ?

Lorsque l’on applique avant sa crème de soin un sérum à l’acide hyaluronique on va pouvoir constater plusieurs résultats.

Une fois que le sérum aura été appliqué sur la peau le corps va directement reconnaitre la molécule et va envoyer un signal permettant de stimuler sa production endogène.

Mais les avantages de l’acide hyaluronique vont encore bien au-delà.

En effet, un soin à l’acide hyaluronique permettra d’assurer le maintient d’un niveau d’hydratation optimal de la peau, et ce grâce à son incroyable capacité de rétention.

Il faut dire qu’il est reconnu pour sa capacité à retenir mille fois son poids en eau.

Alors que les capacités de production du collagène ralentissent avec le temps, affectant la rétention en eau au sein de la peau, il va permettre la stimulation des fibroblastes, cellules assurant la production du collagène.

Les bienfaits de l’acide hyaluronique sont donc divers !

Prévenir la peau du vieillissement grâce à l’acide hyaluronique

Vous l’aurez compris, l’acide hyaluronique est un ingrédient de choix qu’il est essentiel de retrouver dans les soins de la peau comme un sérum pour le visage.

Son action va permettre non seulement d’hydrater la peau en profondeur mais également de retarder les effets du vieillissement grâce notamment à la synthèse du collagène.

Préserver la fermeté de sa peau est indispensable afin de lutter contre les premiers signes du vieillissement.

Pour tirer le meilleur parti d’un sérum à l’acide hyaluronique voici comment procéder : disposer le produit directement sur la pulpe de vos doigts, ou appliquez-le directement sur le visage en formant de petits cercles concentriques en étirant toujours la peau du bas vers le haut.

Tout en assurant une meilleure pénétration du sérum, cela stimulera la microcirculation au niveau du visage.

L’un des grands avantages de l’acide hyaluronique est qu’il permet le renforcement de la barrière cutanée ce qui assure la meilleure protection de la peau contre les agressions extérieures comme la pollution qui mènent à un vieillissement prématuré.