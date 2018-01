Des sneakers tendances pour l’arrivée du printemps

Nous voici fin janvier et donc en pleine période hivernale et pourtant, les températures relativement douces associées aux sites de vente en ligne qui nous font saliver avec les nouvelles collections des saisons prochaines nous ramènent déjà un peu vers le printemps.

Des sneakers pour un printemps tendance

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le printemps reste ma saison préférée et en ce sens j’adore pouvoir penser longuement à ce que je vais pouvoir porter dès les beaux jours revenus, d’où des envies de shopping plus pressantes.

Parmi mes incontournables se trouvent les sneakers et cette saison de magnifiques modèles sont en prévision à l’image des No Name qui sont tout simplement à croquer !

On y retrouve des modèles basiques comme des modèles plus originaux mais toujours de bon goût et j’ai déjà craqué sur quelques uns qui pourraient bien rejoindre ma collection.

Des envies de mode pour le printemps

Les chaussures ne sont pas les seuls accessoires mode qui nous font craquer pour l’arrivée du printemps bien entendu, on adore pouvoir reporter des jupes et des robes pour un style féminin.

Pour autant, les sneakers resteront une valeur sûre pouvant être portées à la fois avec une tenue décontractée ou plus élégante en fonction des envies.

Certains modèles misent en effet sur une allure chic avec des effets de matières bienvenue entre le daim, le cuir ou les effets métallisés qui sont toujours de bon augure pour venir agrémenter une tenue trop simple.

Les sandales et autres ballerines seront également les bienvenues pour le printemps, et alors que le froid sévit encore on s’imagine déjà pouvoir les porter aux beaux jours venus.

En tous les cas les collections vêtements et chaussures à venir pour le printemps été s’annoncent plus belles que jamais, n’hésitez pas à acheter en avance pour le printemps afin de ne pas passer à côté des plus jolies pièces !