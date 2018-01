Des vêtements Desigual pour un look tendance*

Parce-que la couleur est au coeur des tendances de saison, on n’hésite pas à miser sur des vêtements monochromes flashy ou des ensembles de couleurs afin de contrer le froid de l’hiver.

Envie de mettre un peu de couleur dans vos tenues habituelles ? Alors la marque Desigual ne manquera pas de vous plaire avec ses imprimés et ses couleurs vives qui enchantent chacun des looks qu’elle propose.

Le froid incite souvent à utiliser des couleurs plus sombres, et pourtant, la couleur revient en force pour s’imposer comme une tendance à ne pas louper.

On choisira de miser sur des accessoires plus sobres comme des sacs Desigual au style doux et aux couleurs neutres à base de noir ou de beige, assurant de ne pas trop en faire côté couleur et laisser libre court à l’expression d’une seule partie de son look.

Si vous souhaitez acheter des vêtements Desigual, marque réputée pour ses couleurs flashy en associations, n’oubliez pas de ne pas trop en faire car si la couleur est plus que jamais tendance il convient de miser sur une seule partie de son look comme un top ou un pantalon.

Le reste de la tenue misera sur la discrétion avec des couleurs neutres et plus passe-partout.

Côté chaussures en revanche la couleur sera toujours de mise, à condition que celle-ci viennent rappeler les accord de votre tenue du jour afin d’éviter les fausses notes !