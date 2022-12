Les manteaux femme se réinventent pour un hiver glamour*

Cet hiver les manteaux femme se réinventent à l’image de ce que propose la marque Kaporal pour passer un hiver tout en féminité et glamour. Focus sur les points à ne pas négliger pour choisir son manteau.

Le bomber : un incontournable chic et tendance

Parce qu’à la mi-saison il n’est pas toujours facile de savoir comment s’habiller, le bomber reste un indémodable qui ne manque pas d’ajouter une touche tendance à notre tenu.

Il faut dire qu’au delà du traditionnel bomber uni il existe aujourd’hui de nombreux modèles à imprimés originaux.

Cet automne/hiver on mise sans aucune hésitation sur le bomber à motifs fleuris, un véritable must have dans sa garde robe.

Facile à porter il reste simple à accorder à n’importe quelle tenue, du style le plus casual au style le plus sophistiqué type look de soirée.

Ce blouson tendance se décline désormais sous toutes les couleurs et tous les imprimés, de quoi ravir les femmes quels que soient leurs styles.

Sur quel style de manteau miser pour cet hiver ?

S’il y a bien une saison où l’on aime être confortable dans ses vêtements, il s’agit sans aucun doute de l’hiver.

Il faut dire qu’entre les différentes couches de vêtements, on peut vite avoir tendance à se sentir quelque peu serré.

C’est pour cette raison que les manteaux pour femme se doivent avant toute chose d’être confortables pour s’assurer un hiver tout en douceur.

Mais qui dit confortable ne dit pas forcément que cela se fait au détriment du style, bien au contraire !

Si vous aimez les styles chic et glamour vous pourrez miser sur un manteau en laine façon caban ou bien sur un manteau long que vous pourrez choisir dans une tonalité pop.

L’imprimé tartan fait son grand retour et vient embellir notre style pour cet hiver au travers de vestes courtes et chaudes.

Mais pour les plus frileuses d’entre nous, la veste réversible façon fourrure sera à la fois glamour associée à un jean et des talons hauts et confortable à souhait.

Quand la doudoune se rend glamour

Si autrefois la doudoune était considérée comme un manteau bas de gamme, il en va tout autrement aujourd’hui et voilà bien des années que ce manteau pour femme s’est réinventé pour se rendre beaucoup plus glamour.

Cet hiver on n’hésitera donc pas pour miser sur la traditionnelle doudoune en choisissant des tonalités et des finitions dans les tendances du moment.

On pourra par exemple miser sur une doudoune courte cuivrée à la finition brillante qui saura apporter une touche de mode à un look simple de journée.

Ou encore associer avec une jupe longue imprimée et des bottes à talons pour un look féminin chic.

Pour un style plus léger les couleurs claires seront de rigueur pour un manteau sobre mais qui n’en restera pas moins élégant.

Dans le cas d’une doudoune blanche on pourra imaginer une association avec un jean aubergine et des bottines en daim claires.

Quel que soit le style que vous privilégiiez, le choix de son manteau d’hiver dépendra tout autant des tendances que de vos goûts personnels.