Les plus beaux maillots de bain Brazilian Bikini Shop 2019

Envie d’un maillot de bain tendance et qui réussisse à mettre vos formes en valeur ?

C’est le souhait de toute femme lorsque l’été approche afin de pouvoir profiter de la plage tout en arborant un maillot de bain dans lequel on se sent bien.

Pour l’été 2019, la boutique Brazilian Bikini Shop a sorti une collection particulièrement avantageuse de maillots de bains s’adaptant à toutes les envies du moiment.

Que vous soyez plutôt une pièce, tanga ou string pour l’été, chaque pièce a été pensée de façon à mettre en valeur le corps de celle qui le porte.

Besoin de tong pour marcher en toute sécurité sur la plage ? Brazilian Bikini Shop vous propose également une sélection de chaussures de plage qui ne manqueront pas de parfaire votre look d’été.

Découvrez notre petite sélection de maillot de bain en ligne issu de la marque Brazilian Bikini Shop.

Bikini Brassière à Croiser Rose Pêche Irisé – Rose Transpassado

Ce maillot de bain deux pièces sera idéal pour passer l’été en beauté grâce à sa couleur pêche irrésistible et sa coupe originale et féminine.

Un maillot de bain sobre et tendance à la fois qui ne manquera pas de vous transformer en véritable sirène !

Bikini Brassière Feuillage à Nouer Devant/derrière – Folhagem LaÇo

Vous aimez le style feuillage ? Ce maillot de bain est fait pour vous : Avez son imprimé feuilles vertes rappelant les tropiques, il réussi à mettre en valeur le bronzage de façon très efficace.

Il vient se nouer tout simplement au niveau de la poitrine pour un rendu des plus esthétiques.

Bikini Triangle Fleurs Tropicales Double Lien – Tropical Blue Duo

Difficile de ne pas se prendre pour une véritable naïade grâce à ce maillot de bain bleu azur et ses fleurs colorées à base de rose et de jaune.

Un maillot de bain qui sent bon l’été et qui offre un style décontracté et élégant à la fois.

Bikini Brésilien Scrunch Rose Fuchsia à Pompons – Olinda Eva

Un style original avec ses volant et une couleur pétillante de rose bonbon, que demander de plus à ce maillot de bain tout simplement parfait ?

Une couleur idéale pour mettre en valeur son bronzage tout en profitant d’une forme mini et féminine à souhait.

Scales Jen Off White

Le blanc à la plage est toujours une valeur sûre. Il s’affiche ici sur un maillot de bain une pièce à la coupe avantageuse.

Le maillot de bain une pièce revient en force cette année et s’impose ici comme un must have grâce à ce modèle tout en sobriété et en élégance.

Vous l’aurez compris, l’été est bien loin d’être terminé et il n’est jamais trop tard pour ajouter un nouveau maillot de bain à sa collection du moment.

Simples, originaux ou élégants, chaque modèle s’adapte aux différentes morphologies et permettent d’arborer une tenue sophistiquée où l’on se sent idéalement mise en valeur.

Que vous préfériez un maillot de bain traditionnel ou un maillot de bain string, vous trouverez votre bonheur sans aucun problème.

Prêt pour une baignade en beauté ?