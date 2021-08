Les pulls doudous Bear and bunny pour chiller devant Netflix*

Parce que la saison automne / hiver est le meilleur moment pour profiter de son petit chez soi et pour regarder ses séries préférées devant sa télé ou son ordinateur, pouvoir se lover dans un pull doux et chaud est tout ce dont on a besoin. C’est pour répondre à ce besoin que la marque Bear and bunny à créé ses pulls plaids ultra doux pour des soirées à chiller confortablement !

Miser sur le confort pour regarder ses séries préférées sur Netflix

Etre à l’aise lorsque l’on souhaite regarder des films et séries sur son ordinateur ou sa télé, voici la clé d’un moment agréable de réconfort comme on les aime et qui n’hésitent pas à nous mettre du baume au coeur, surtout en périodes automnales et hivernales.

Pour se créer une atmosphère de douceur et de bien-être l’environnement est bien entendu important, mais se sentir soi-même confortable est indispensable pour passer un agréable moment.

Pour cela, quoi de plus agréable que de se lover dans un adorable pull doudou où l’on se sent parfaitement au chaud et à l’aise ?

La marque Bear and bunny a pensé à créer le pull idéal pour regarder vos séries sur Netflix afin de vous sentir en total confort pour profiter idéalement de ce moment.

Il s’agit d’un pull à taille unique, idéalement large et possédant une grand poche sur le devant.

Son principal atout est de posséder une matière d’une douceur incomparable et qui retient la chaleur pour se sentir parfaitement à l’aise sur son canapé.

Faites votre propre avis sur Bear and Bunny en cliquant ici

Quelles sont les qualités des pulls Bear and bunny ?

Les pulls spécial chill devant Netflix de chez Bear and bunny sont uniques car ils sont le juste milieu entre un pull loose traditionnel et un plaid doudou réconfortant à souhait.

Leur taille unique correspondant à un XS jusqu’au XXL assure de s’y sentir bien en toute occasion et peut être porté aussi bien par des femmes que des hommes ou encore des enfants.

Mais leur secret réside principalement dans le fait qu’ils sont composés d’une matière polaire premium en extérieur et d’une matière sherpa vegan extra douce en intérieur qui leur offre ce toucher si agréable.

Le plus de ces pulls doudous est qu’ils parviennent à la fois à garder la chaleur tout en respirant afin d’éviter tout risque de mauvaises odeurs et limiter la transpiration.

Côté entretien rien de plus simple, les pulls plaids Bear and bunny étant lavable en machine, ils sèchent avec une grande rapidité grâce à leur matière polaire ultra douce.

Les différents lavages n’impacteront pas la matière de vos pulls car ils ont été conçu afin de perdurer dans le temps.

La qualité de ces pulls est effectivement au coeur même de leur conception pour vous permettre de pouvoir en profiter pendant très longtemps !

Des pulls à mi chemin entre le pull traditionnel et le plaid qui vous assureront des soirées Netflix avec un confort maximal pour en profiter aussi longtemps que vous le souhaitez.