Les robes longues, grande tendance de l’année 2022*

L’été est là et les fortes chaleurs donnent envie plus que jamais de s’habiller tout en légèreté. Les robes sont plus que jamais d’actualité, à condition de miser sur des modèles tendances qui ne nous feront pas passer inaperçu !

Quelle robe choisir pour cet été ?

Si les années précédentes les robes courtes avaient la côte, cette année la tendance est aux jupes et aux robes longues.

Difficile de passer à côté et cela n’est pas pour nous déplaire : robes légères en voilages qui flottent délicatement sur les jambes ou bien robes plus habillées version satinées pour une soirée chic, la longueur maxi n’en fini pas de nous séduire.

Alors comment être sûre de bien choisir sa robe longue d’été ?

Bien choisir la longueur est capital, les femmes grandes pouvant se permettre des longueurs jusqu’à la cheville tandis que les femmes plus petites préféreront une longueur aux mollets pour ne pas être tassée.

Les textures fluides ont le vent en poupe tout comme les imprimés floraux et ethniques.

Pour acheter une robe tendance, il suffit donc de suivre ces quelques conseils !

Bien accessoiriser sa robe pour une touche glamour

Une fois que vous avez choisi votre robe tendance, encore faut-il prendre le temps de l’accessoiriser afin de lui donner plus de personnalité.

Si vous avez une taille suffisamment marquée, une ceinture sera la bienvenue pour mettre votre silhouette en valeur.

Une ceinture en cuir mais également en métal doré sera du plus bel effet, quand un simple foulard noué à la taille permettra d’apporter de l’originalité à une robe un peu trop simple.

Les chaussures sont également un élément important à prendre en compte dans l’accessoirisation de sa robe car selon la longueur il sera important de ne pas commettre de fashion faux pas.

Une robe à la cheville pourra être portée avec des sandales plates tandis qu’une robe aux mollets devra être portée avec des talons hauts de façon à élancer la silhouette et mettre la robe en valeur.

