Quel Jean pour mettre en valeur sa silhouette ?*

Les Jeans sont certainement le bas le plus apprécié depuis de nombreuses années et pour cause !

Loin d’être un modèle unique, il se décline sous tellement de formes que même en portant un jean chaque jour on peut réussir à modeler son style de façon phénoménale.

On peut venir jouer sur la forme du jean, mais aussi sur sa coupe ou encore sa couleur, sans compter l’acessoirisation de sa tenue qui pourra permettre tout en portant en jean de passer d’un look casual chic à un look décontracté sans aucun problème.

Ainsi, voici trois coupes principales de jeans qui permettent de miser sur divers look tout en mettant particulièrement en valeur la silhouette.

Le Jean push up femme galbant la silhouette est l’une des coupe les plus appréciée tout simplement car elle réussi à mettre en valeur les fessiers.

Si certains jeans au contraire l’écrase, le push-up possède la propriété d’obtenir un effet remonté et donc plus galbé, un vrai incontournable pour une silhouette au top !

Le jean Boyfriend au contraire de la coupe précédente permet d’obtenir quelque chose de beaucoup plus loose, de moins près du corps notamment au niveau des jambes qui restent lâches.

Si ce genre de coupe ne convient pas à tous les look, il n’en reste pas moins un vrai allié silhouette en misant par exemple sur un effet ample au niveau du bas et moulant au niveau du haut.

Un contraste bien senti qui ne manque pas de mettre en avant la silhouette sans aucun soucis !

Une autre coupe très appréciée et idéale pour mettre en valeur ses jambes est le jean skinny.

Il possède la particularité d’être particulièrement moulant, se rapprochant par sa nature du legging en moulant aussi bien les jambes que les fessiers.

L’avantage ? Il aminci fortement la silhouette, car loin de ce qu’il est commun de penser, le jean skinny, donc près du corps, est une merveille pour donner plus d’allure et un effet minceur à n’importe quelle silhouette.

Ces trois coupes de jeans font parties de celles qui sont idéales pour mettre en valeur notre silhouette, alors avec le printemps qui arrive, on n’hésite plus et on se lance !

Photos : Tally Weijl