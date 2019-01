Comment se comporter lors d’une soirée ?

Mesdames, lors d’une soirée, vous vous souciez tout particulièrement de votre apparence. Vous mettez tout en œuvre pour être la plus belle. Vous choisissez ainsi la plus belle robe de soirée pour vous démarquer. Au-delà de votre jolie tenue, il est également essentiel que vous adoptiez une conduite de princesse. Découvrez alors comment vous comporter au cours d’une soirée.

Les préparatifs

Bien avant la soirée, vous devez vous préparer. En premier lieu, il y a la robe soirée. Il est essentiel de choisir soigneusement votre tenue. En effet, lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, votre comportement sera également plus détendu. Faites en sorte de miser sur hun costume qui correspond parfaitement au type de soirée auquel vous allez assister. Vous vous rendez à une soirée romantique ? Que ce soit pour un bal ou pour un gala, vous pourrez étrenner une robe noire ou rouge glamour. La robe fourreau est également parfaite.

Pour une soirée tendance, mettez-vous à l’aise dans une petite robe à paillettes avec des petits talons assortis. Dans le cas où un thème a été suggéré, adoptez un costume de circonstance. Soirée grecque, soirée orientale, soirée rouge et noire, soirée blanche ou encore soirée ethnique… Votre tenue doit s’accorder aux codes des festivités. En plus de vous sentir à l’aise, vous faites également honneur à vos hôtes à travers vos efforts vestimentaires.

Pour vous sentir parfaitement à l’aise au cours d’une soirée, ne laissez donc rien au hasard par rapport à votre costume. N’oubliez pas le petit sac à main assorti à votre robe dans lequel vous pourrez ranger vos indispensables (maquillage, téléphone, mouchoir, monnaie…).

Le bon comportement au cours d’une soirée

Ça y est, vous êtes prête pour la soirée. Votre tenue est parfaite et vous êtes ravie à l’idée de faire la fête avec des personnes intéressantes. Pour vous sentir vraiment bien, portez un soin particulier aux derniers détails. Ajustez bien votre robe et apportez une dernière touche à votre maquillage. Chaussez vos beaux escarpins et c’est parti !

Avancez dignement et avec assurance vers la salle de fêtes. Affichez un visage enjoué et parcourez la pièce des yeux. Dites bonjour aux autres invités. Un simple signe de tête accompagné d’un sourire peut suffire pour manifester votre sympathie. Dans le cas où une personne en particulier attire votre attention ou alors si vous avez suscité l’intérêt de quelqu’un, vous pouvez approcher pour discuter quelques minutes. Vous échangerez quelques poignées de main et peut-être quelques bises et accolades. Dans tous les cas, adaptez-vous naturellement au comportement de votre interlocuteur ou interlocutrice.

Tout au long de la soirée, restez polie mais toujours enthousiaste et à l’écoute des autres. Ne restez surtout pas seule dans votre coin. Allez vers les autres et soyez ouverte aux nouvelles rencontres. Participez aux conversations et n’hésitez pas à alimenter les échanges avec un sujet de conversation intéressant en évitant les thèmes embarrassants.

En ce qui concerne le buffet, restez raisonnable. L’idéal serait même d’avoir déjà pris un encas avant même devenir à la soirée. Cela vous évite d’être totalement affamée durant la fête de vous ruer littéralement sur la nourriture. Faites également preuve de sobriété par rapport aux boissons. Il est

important de garder votre lucidité jusqu’à la fin de la soirée. Vous pourrez ainsi rester chic et élégante, toujours maîtresse de vous-même.

Bien se comporter lors d’une soirée, c’est faire preuve de politesse et d’engouement sans paraître ni guindée ni surexcitée. Il est important de vous sentir relaxée. Dans le cas où vous êtes un peu stressée, vous pouvez boire une tasse de café, écouter de la musique ou faire toute activité qui vous détend avant le moment M.