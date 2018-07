L’été arrive : Sur quelle tenues miser pour la saison ?

Alors que le printemps bat son plein, l’été arrive tout doucement et l’on peut déjà se demander sur quelles pièces essentielles et indispensables miser pour la saison.

Il est vrai que le soleil étant revenu, les températures étant remontées, on n’attend plus qu’une seule chose avec impatience : Les vacances d’été !

Etre prévoyant en commençant à penser aux pièces que l’on va pouvoir mettre cet été tout en misant sur les dernières tendances du moment est un indispensable pour être sûr de passer un été en beauté !

Le must have pour cet été sera sans aucun doute de venir miser sur des pièces de marques montantes que l’on retrouve de plus en plus sur Instagram et que les plus grosses blogueuses utilisent, comme par exemple le jean Tommy de Miaou, porté par Bella Hadid et Emily Ratajkowski !

Les influenceuses Instagram les plus populaires sauront vous donner les clés du succès pour le choix de vos tenues d’été, à l’image de Kaia Gerber ou encore Camilla Cabello.

Parmi les marques qu’il ne faudra surtout pas louper pour les vacances d’été on retrouve notamment la marque Ganni que j’affectionne tout particulièrement et qui offre des vêtements au style hippie chic et tendance, décontracté et élégant en même temps.

Nanushka ou encore Veja sont deux autres marques à ne pas louper et qui sauront vous proposer des vêtements d’été pile dans les tendances de la saison.

Cet été on ose les couleurs et les épaules dénudées, mais aussi les tenues décontractées qui sauront nous mettre à l’aise avec la petite pièce en plus qui fera tout son effet sur une tenue casual.

Les chaussures seront l’accessoire en plus qui ne manquera pas de s’afficher de façon voyante pour venir compléter une tenue avec beaucoup d’élégance et d’originalité.

De quoi se créer une parfaite nouvelle garde-robe tendance pour l’été !